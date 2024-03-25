الهلال يستعيد نجم الفريق قبل موقعة الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى البرتغالي خورخي خيسوي المدير لفني لنادي الهلال بشرى سارة قبل المواجهة المرتقبة أمام الشباب في دوري روشن السعودي.

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة هامة تجمع بين الهلال والشباب ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من دوري روشن.

من المقرر أن يلتقي الفريقين يوم السبت المقبل الموفق 30 مارس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.



أعلن نادي الهلال اليوم إجراء تمبكتي برنامجه التأهيلي حول الملعب وأداء تدريبات لياقة بدنية متنوعة.

واوحضت صحيفة “الرياضية” السعودية ارتفاع حظوظ تمبكتي في المشاركة أمام الشباب في المباراة القادمة.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 68 نقطة، فيما يتواجد الشباب في المركز العاشر بـ 28 نقطة.