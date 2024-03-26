ألمانيا تواجه الطواحين الهولندية في مباراة نارية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب ألمانيا مع نظيره هولندا في مباراة من العيار الثقيل بين المنتخبين والتي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء وديا في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس أمم أوروبا، على استاد دويتش بانك بارك.

وكان منتخب ألمانيا انتصر على فرنسا في مباراته الماضية الودية بنتيجة هدفين نظيفين سجلهما فلوريان فيرتز وكاي هافيرتز.

ويتواجد منتخب ألمانيا مستضيف البطولة الأوروبية في مجموعة تضم كل من اسكتلندا والمجر وسويسرا.

ويستعد منتخب ألمانيا بقوة من أجل الذهاب بعيدا في بطولة اليورو 2024 وتحقيق البطولة لمصالحة الجماهير بعد توديع بطولة كأس العالم 2018 و2022 مبكرا من دور المجموعات، بالإضافة للخروج من دور ال16 من كأس أمم أوروبا الماضية على يد إنجلترا بهدفين نظيفين.

فيما يستعد منتخب هولندا للبطولة اليورو بعدما عاد في آخر نسخة وتأهل لكأس العالم أيضا الماضية بعد فترة اضمحلال داخل الطواحين بالغياب عن البطولتين في وقت سابق.

ويقع منتخب الطواحين الهولندية في المجموعة الرابعة ويتواجد معه النسما وفرنسا واحد المنتخبات المتأهلة من الملحق.

موعد مباراة هولندا وألمانيا:

تبدأ مباراة ألمانيا وهولندا في العاشرة إلا ربعا مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربعا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشر إلا ربعا بتوقيت الإمارات.