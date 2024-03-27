حقيقة إصابة ليفاندوفسكي وغيابه عن مباراة برشلونة القادمة

ياسر رشاد - القاهرة - أثار المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الفزع لدي جماهير فريق برشلونة بعدما تما مشاهدته وهو لا يستطيع السير بطريقة سلمية عقب مباراة منتخب بلاده بولندا في مواجهة ويلز، التي جمعتهما، مساء أمس الثلاثاء.

وتأهل منتخب بولندا لبطولة يورو 2024، بعد فوزه على ويلز 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وعقب المباراة تم تداول فيديو يظهر ليفاندوفسكي وهو ينزل من حافلة منتخب بلاده ويتوجه للجماهير لتحيتهم، لكنه كان يعرج بشكل بسيط ما يظهر تعرضه للإصابة.

ولكن صحيفة “موندو ديبورتيفو”، طمأنت جماهير برشلونة، إذْ أشارت إلى أن الإصابة غير مقلقة، حيث تمكن من مواصلة اللعب في المباراة بل وحاول التسجيل في بضع مناسبات سواء بالرأسيات أو التسديدات، ولم يتراجع أيضًا عن تنفيذ الركلة الأولى من ركلات الترجيح بأسلوبه المعتاد.

وبطبيعة الحال، قام أطباء منتخب بولندا بوضع الثلج على منطقة الألم قبل بداية الوقت الإضافي، كما تعرَّض لضربة على قدمه في بداية الشوط الثاني اشتكى منها لفترة طويلة.

وربما يلجأ تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، لإراحة اللاعب بعد خوضه مباراة قوية أمس امتدت لـ120 دقيقة.

ومن المقرر أن يستقبل برشلونة، فريق لاس بالماس، يوم السبت المقبل، في مونتغويك.