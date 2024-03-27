موعد قمة الوحدة وشباب الأهلي في الدوري الإماراتي

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد الجولة السابعة عشرة من الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم مواجهتين من العيار الثقيل بين أندية المقدمة.

تنطلق منافسات الجولة غدا الخميس بمباراتين بين النصر ضد حتا، بينما يلعب الإمارات ضد ضيفه بني ياس.

وتبدو كفة النصر هي الأرجح لاعتبارات عديدة مثل الفوارق الفنية حيث يحتل النصر المركز السادس برصيد 22 نقطة بينما يقبع حتا في المركز الرابع عشر (الأخير) برصيد 5 نقاط.

ويمر فريق النصر أيضا بصحوة على مستوى النتائج بعد فوزين وتعادل في آخر ثلاث جولات كما يخوض اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره وتفوق في لقاء الدور الأول خارج أرضه بنتيجة 3/صفر.

أما فريق حتا يبقى أقرب المهددين بالهبوط للدرجة الثانية حيث اكتفى بفوز وحيد مقابل تعادلين و8 هزائم في آخر عشر جولات.

ويطمع الإمارات في استغلال نشوة الفوز على خورفكان في الجولة الماضية، عندما يستضيف بني ياس الذي دخل في دوامة بعد ثلاث هزائم متتالية جمدت رصيده عند 16 نقطة في المركز العاشر.

أما فريق الإمارات فهو يكافح بقوة للهروب من شبح الهبوط حيث يحتل المركز الثالث عشر (قبل الأخير) برصيد ثماني نقاط بعد فوزه الأخير الذي كسر سلسلة من عشر هزائم متتالية.

وتقام يوم الجمعة مباراتان حيث يحل شباب الأهلي حامل اللقب وصاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة ضيفا ثقيلا على الوحدة رابع الترتيب برصيد 30 نقطة.

وتتشابه ظروف الفريقين نسبيا، حيث حقق كلاهما ثلاثة انتصارات متتالية في الجولة الأخيرة بينما يسعى فريق الوحدة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لرد اعتباره من الخسارة بنتيجة 3/1 في لقاء الدور الأول.

وفي نفس التوقيت، سيلعب اتحاد كلباء ضد ضيفه عجمان في مواجهة شرسة للهروب من شبح الهبوط حيث يتساوى الفريقان برصيد 14 نقطة في المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

ولكن يبدو فريق عجمان أفضل حالا حيث حقق ثلاثة انتصارات وثلاث تعادلات في آخر عشر جولات بينما اكتفى كلباء بفوز وحيد وأربع تعادلات خلال نفس الفترة.

وتختتم مباريات الجولة بثلاث مواجهات يوم السبت المقبل، أقواها بين العين صاحب المركز الثالث (34 نقطة) ضد ضيفه الشارقة خامس الترتيب (27 نقطة).

ويسعى العين لمواصلة صحوته بعدما حقق خمس انتصارات متتالية للحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب علما بأن له مباراة مؤجلة.

ويتسلح العين بأقوى خط هجوم في المسابقة (40 هدفا) متساويا مع الوصل صاحب الصدارة، بينما يتطلع الشارقة لاستعادة نغمة الانتصارات بعد خسارة وتعادل في آخر جولتين.

أما الوصل متصدر الترتيب (42 نقطة) سيخوض اختبارا سهلا على الورق عندما يستضيف خورفكان صاحب المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

فالوصل لديه أقوى خط هجوم في المسابقة متساويا مع العين، وكذلك أقوى خط دفاع متساويا مع شباب الأهلي باستقباله 15 هدفا فقط.

ويسير فريق الوصل بقوة كبيرة حيث حقق ست انتصارات متتالية في الجولات الأخيرة بينما تراجع خورفكان في جدول الترتيب بعد خسارتين متتاليتين.

وفي مواجهة بوسط الجدول، يحل الجزيرة صاحب المركز السابع برصيد 21 نقطة ضيفا على البطائح ثامن الترتيب برصيد 19 نقطة.

ويأمل الجزيرة في استعادة توازنه بعد تعادل وخسارتين في آخر ثلاث جولات، بينما يحاول البطائح تجاوز كبوة الخسارة أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية.