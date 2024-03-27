نجم ريال مدريد يقترب من تجديد عقده مع الملكي

يقترب نادي ريال مدريد الإسباني، من تجديد عقد لاعب الوسط الألماني توني كروس، حتى عام 2025، وفقا لتقارير إخبارية اليوم الأربعاء.

ويتواجد الدولي الألماني، منذ عام 2014، مع ريال مدريد، حيث توج مع الفريق بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا والعديد من البطولات الأخرى.

وبحسب ما قاله الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر منصة “إكس”: “سيبقى توني كروس ويستمر في ريال مدريد حيث من المقرر الاتفاق على عقد جديد لمدة عام واحد حتى عام 2025”.

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وأضاف: “محادثات مباشرة بين كروس وريال مدريد بشأن العقد وأصبح الآن مجرد إجراء شكلي للتوقيع، وشيك”.

وتابع: “موسم رائع مرة أخرى لكروس في ريال مدريد وأيضًا مع ألمانيا الآن”.

الجدير بالذكر أن توني كروس، شارك في 455 مباراة مع ريال مدريد بكافة المسابقات منذ إنتقاله قادمًا من بايرن ميونخ في صيف 2014 وأحرز 28 هدف وصنع 96 هدفًا.