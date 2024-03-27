تشيلسي يعلن نهاية موسم نجمه بسبب الإصابة

تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي، ضربة قوية، بعد تأكد غياب لاعبه حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.

وأعلن النادي الإنجليزي في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، عن نهاية موسم الدولي البلجيكي روميو لافيا، بسبب تعرضه لانتكاسة أثناء تأهيله من الإصابة.

وكان لاعب خط الوسط روميو لافيا، قد تعرض لإصابة قوبة على مستوى الفخذ خلال مشاركته ضد كريستال بالاس في ديسمبر الماضي.

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وأكد الطاقم الطبي لنادي تشيلسي، أن لافيا، البالغ من العمر 20 عاما، لن يتمكن من المشاركة مع الفريق مجددا هذا الموسم.

وتعاقد النادي الإنجليزي، مع البلجيكي روميو لافيا، في أغسطس الماضي، قادما من ساوثهامبتون، في صفقة بلغت 53 مليون جنيه إسترليني.

ولم يظهر اللاعب الشاب مع الفريق اللندني سوى في مباراة وحيدة، وهي التي شهدت تعرضه لتلك الإصابة التي أنهت موسمه.