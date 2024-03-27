أول تعليق من مودريتش بعد فوز كرواتيا على مصر

علق لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد الإسباني، على فوز كرواتيا على منتخب مصر، في نهائي كأس العاصمة الإدارية.

قاد مودريتش منتخب كرواتيا أمام مصر، مساء يوم الثلاثاء، في نهائي كأس العاصمة الإدارية، بالبطولة الودية التي أقيمت على ملاعب مصرية.

وشارك مودريتش في فوز كرواتيا على منتخب مصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في هذا اللقاء.

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وتوج كرواتيا ببطولة كأس العاصمة الإدارية الودية على حساب منتخب مصر بقيادة حسام حسن.

ونشر مودريتش، صورة له من المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وكتب عليها: “بضعة أيام عظيمة في مصر”.

وحرص مودريتش في الساعات الماضية قبل المباراة، بزيارة أبرز الأماكن السياحية في مصر، على رأسهم الأهرامات.

وأعرب حينها عن إعجابه بمصر، حيث أنه وصفها أنها من عجائب الدنيا السبع”.