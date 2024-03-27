"لاعبي المفضل".. نجم ليفربول السابق يشيد بأداء محمد صلاح مع الفريق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أشاد الإسباني فيرناندو توريس، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق، بالمستوى القوي الذي يقدمه اللاعب محمد صلاح نجم الفريق الحالي وقائد المنتخب المصري، مشيراً إلى أنه يعد من أفضل اللاعبين في العالم في السنوات الأخيرة.

وقال توريس في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لفريق ليفربول: "كنت زميلاً لمحمد صلاح في تشيلسي وأنا سعيد من أجله، وتواصلت معه أكثر من مرة، وأنا سعيد حقاً لنجاحه في تحطيم كل الأرقام القياسية الخاصة بي".

وأضاف: "أتذكر عندما جاء صلاح إلى إنجلترا وكان صغيراً جداً، ولم يتمكن من الحصول على الوقت الكافي في المشاركة مع تشيلسي، وكان عليه الذهاب إلى إيطاليا من أجل إثبات جدارته وإظهار إمكانياته الفنية العالية".

وتابع: "بالنسبة لي هو من أفضل اللاعبين في العالم في السنوات العشرة الأخيرة، وهو لاعبي المفضل".

واختتم: "عندما وقع صلاح عقداً جديداً مع ليفربول في عام 2022، كنت سعيداً للغاية لتواجده وقت أطول بين صفوف الفريق، ولدي ثقة تامة بأنه سيصبح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول، وهو بالفعل ذلك، ولكن أمامه الكثير ليقدمه مع النادي.