شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن مهدد بالغياب عن الإسماعيلى أمام سموحة للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمد حسن لاعب وسط نادى الإسماعيلي، مهددا بالغياب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام فريق سموحة، المقرر لها 31 مارس الجارى، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دورى nile لكرة القدم.

ويواصل محمد حسن مرحلة التأهيل من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن رحلة ليبيا، ويخضع حاليا لجلسات العلاج الطبيعى، ويقترب من الغياب عن مواجهة فريقه المقبلة لعدم الجاهزية.

وتعافى محمد فوزى ومحمد مخلوف وعبد الرحمن الدح من الإصابة التي لحقت بهم وأبعدتهم عن مباريات الإسماعيلى في الفترة الأخيرة، بينما أصبح أحمد الشيخ جاهزا بدانيا وفنيا للعودة للمباريات بعد انتهاء برنامجه التأهيلى.

ويبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم الأربعاء، الاستعداد لمواجهة فريق سموحة المقرر لها 31 مارس الجارى على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دورى nile لكرة القدم.

ومنح إيهاب جلال لاعبى الإسماعيلى إجازة الثلاثاء، من التدريبات بعد العودة من ليبيا بعد خوض مباراة ودية أمام أهلى بنى غازى، في المباراة التي انتهت لصالح الفريق الليبي بهدفين نظيفين، في إطار احتفال النادى بمئويته.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب دورى nile برصيد 14 نقطة، من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبل 17 هدفا.