‎عبر الفيديو كونفرانس وزير الشباب يطلق اكبر مائده إفطار

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحى و اللواء محمدالشريف محافظ الإسكندرية وبحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندريه تم تنظيم أكبر مائده إفطار لممثلى من قادرون باختلاف بمراكز شباب عروس البحر( النصر -الحرمين-الشهيد المسيري -كرموز )تحتضن ابنائنا القادرون باختلاف حيث أطلق الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم الاربعاء ٢٧مارس ٢٠٢٤ اكبر مائده افطار جماعي في أربع مراكزتخاطب وهم ( النصر - الحرمين -الشهيد المسيري -كرموز) بعدد ١٠٠٠ مشارك من ابنائنا القادرون باختلاف واسرهم

نظمت وزاره الشباب والرياضه مكتب قادرون باختلاف بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة الاسكندريه برئاسه الدكتوره صفاء الشريفوكيل وزارة الشباب والرياضه بالاسكندريه

وفي تصريح خاص وجهت دكتور صفاء الشريف الشكر لدوله الإمارات العربية الشقيقه علي دعمها الدائم وتوفير مراكز تخاطب علي اعليمستوى لخدمه أبنائنا القادرون باختلاف

وثمنت دور القياده السياسه الداعمه وبقوه لأبناء قادرون باختلاف