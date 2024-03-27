شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه بعد بطولة كأس عاصمة مصر: شكراً لجمهورنا المصري العظيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود حسن تريزيجيه صانع ألعاب المنتخب الوطني رسالة إلى الجماهير المصرية عقب حصد وصافة كأس عاصمة مصر، عقب الخسارة أمام كرواتيا في المباراة النهائية بنتيجة 4-2، خلال اللقاء الذي أقيم أمس على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكتب تريزيجيه عبر انستجرام: "شكراً لجمهورنا المصري العظيم".



تريزيجيه



وتعد بطولة كأس عاصمة مصر هى الظهور الأول الرسمى لحسام حسن مع المنتخب بعد توليه المهمة الفنية للفراعنة.

وتوج المنتخب الكرواتى بالقب بعد التغلب على الفراعنة برباعية مقابل هدفين، فى نهائى البطولة، بينما توج تونس بالمركز الثالث والبرونزية.

تقدم منتخب مصر على منتخب كرواتيا بهدف عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 6، وأحرز نيكولا فلاسيتش هدف التعادل في الدقيقة 21 من زمن المباراة، ونجح برونو بتكوفيتش في التقدم بهدف في الدقيقة 57 عن طريق برونو بتكوفيتش، وفي الدقيقة 77 سجل أندري كراماريتش الهدف الثالث، وفي الدقيقة 86 سجل لوفرو ماير الهدف الرابع، وسجل محمد عبد المنعم الهدف الثاني في الدقيقة 93.