شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم ..محمد على بطل الجودو: عالم سمسم أجمل ذكريات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجمنا اليوم في نوستاليجا النجوم هو محمد على لاعب الجودو السابق، ومدرب المنتخب الوطنى الحالى.

قال محمد على أن أكثر ما يذكره بشهر رمضان، هو مسلسل عالم سمسم الذى كان يذاع خلال الستنوات الماضية فى شهر رمضان ، و الخاص بالأطفال ، وتعليمهم بعض القيم، من خلال الحلقات التى يتم تقديمها .