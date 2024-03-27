شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجرى مرانه الأول فى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين مساء اليوم بمقر إقامة بعثة الفريق في تنزانيا.

وتوجه الفريق لخوض مرانه الأول في تنزانيا عقب انتهاء المحاضرة مباشرة، والتي شهدت التأكيد على العديد من الأمور الفنية، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سيمبا التنزاني.

ووصلت بعثة الفريق برئاسة الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا ظهر اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني مساء يوم الجمعة باستاد بنجامين مكابا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا تواجد كلا من، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي وكريم الدبيس وعلي معلول وكريم فؤاد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست ومحمود كهربا.



أكرم وكريم



عمرو السولية