شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد أيمن منصور بعد جراحة الصليبي في النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد أيمن منصور مدافع النادي المصري، رسالة شكر إلى النادي البورسعيدي عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وذلك بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي، وكتب أيمن منصور: اللهم لك الحمد في السراء والضراء، أود أن أعبر عن شمري وامتناني لكل من يعمل في النادي المصري، وبيتي الثاني، وخاصة علي ماهر، على الدعم الكبير والمساندة التي قدمتموها لي خلال فترة الصعوبات التي واجهتني بسبب إصابتي.

أضاف: لقد كان دعمكم وتشجيعكم لي عاملاً محورياً، في عملية التحسن نفسياً، أدرك أن هذا النوع من الدعم لا يأتي إلا من القلب الطيب والرعاية الحقيقية، أشعر بالامتنان العميق لأنني جزء من كيان النادي المصري والاحترام لكم جميعاً.

وبدأ أحمد أيمن منصور، في ممارسة تدريبات العلاج الطبيعي بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي أمس الثلاثاء بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالنمسا.

وكان أحمد أيمن منصور، قد خضع لعملية جراحية ناجحة لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى من وتر الرضفة ، مع استئصال جزء صغير من الغضروف الخارجي للركبة وكذلك خياطة جزء صغير من جسم الغضروف الداخلي، بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحات الركبة بالنمسا.

وأكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أن الجراحة قد أجريت في الثامنة من صباح الثلاثاء واستمرت لمدة ساعتين.

أضاف طبيب المصري، أنه تواصل مع الخبير النمساوي كريستيان فينك الذي قام بإجراء الجراحة للاطمئنان منه على نجاح الجراحة من ناحية وللاتفاق على مراحل العلاج وخطة التأهيل وذلك حرصا على سرعة تماثل اللاعب للشفاء وعودته للمشاركة في تدريبات الفريق ومن ثم الاشتراك في مباريات الفريق.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها أحمد أيمن منصور لاعب المصرى إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة اليسرى، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام فريق زد، والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.