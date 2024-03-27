مهاجم ليفربول السابق يُعلق علي تحطيم محمد صلاح أرقامه القياسية

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث فيرناندو توريس، مهاجم فريق ليفربول الأسبق على تحطيم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الريدز الأرقام القياسية في مشواره الكروي.

وقال توريس في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي: “محمد صلاح هو لاعبي المفضل، وأنا أعتبره أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم في السنوات العشر الأخيرة”.

وأضاف: “لقد زاملت قائد منتخب مصر في تشيلسي، وأنا سعيد للغاية لما وصل إليه الآن، وسعيد أيضًا بأنه حطم كل أرقامي القياسية مع ليفربول”.

وتابع توريس: “عندما جاء صلاح إلى إنجلترا كان صغيرًا، ولم يكن يحصل على الدقائق التي يستحقها، وكان عليه أن يذهب إلى إيطاليا ليثبت نفسه وقد فعل ذلك بالفعل”.

وأكمل: “كنت سعيدًا للغاية عندما جدد الفرعون المصري لليفربول عام 2022؛ لأنه سيواصل اللعب للريدز خلال السنوات المقبلة”.

واختتم: “أنا متأكد من أن محمد صلاح سيكون أحد أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول، وهو بالفعل كذلك، ولكن ما يزال لديه بعض الأشياء للقيام بها”.