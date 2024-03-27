تعليق مثير من اتحاد الكرة على تجاهل حسام حسن لـ محمد صلاح

علق علاء نبيل، المدير الفني لـ اتحاد الكرة المصري، على تجاهل حسام حسن مدرب منتخب مصر، لـ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

قام حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، باستبعاد محمد صلاح من قائمة الفراعنة في معسكر مارس، بناء على طلب الأخير.

حسام حسن، خلال تصريحاته عقب مباراة كرواتيا أمس الثلاثاء، ذكر اسم عدة لاعبين، دون أن يلفظ باسم صلاح، وذلك ما أثار الجدل كثيراً.

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وتحدث علاء نبيل في تصريحات عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، عن سبب تجاهل حسام حسن لذكر اسم محمد صلاح.

وقال مسؤول اتحاد الكرة:”لا أعلم سبب تجاهل حسام حسن لمحمد صلاح خلال حديثه أمس بعد مباراة كرواتيا”.

وأضاف:”لكن الأكيد أن هناك سهوا حدث وسأجلس مع الجهاز الفني للمنتخب لمعرفة تفاصيل أزمتهم مع صلاح”.

وأتم:”الجمهور المصري ذواق ومع ندرة المواهب الجميع بدأ يسأل عن النتائج ،والفترة الأخيرة ليست في صالحنا”.