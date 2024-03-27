"بهذه الطريقة".. الزمالك يجهز تكريما خاصا لأحمد رفعت أمام فيوتشر



محمد اسماعيل - القاهرة - يجهز نادي الزمالك تكريما خاصا للاعب أحمد رفعت خلال مواجهة فيوتشر المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره فيوتشر يوم 31 مارس الحالي، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب السلام.

ويعاني أحمد رفعت من أزمة صحية صعبة في الوقت الحالي، بعد سقوطه في مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري وتعرضه لأزمة قلبية حادة وتم نقله فورا للمستشفى.

وعلم موقع الخليج 365، أن نادي الزمالك قرر دعم أحمد رفعت بلافتة عليها صورته يقوم اللاعبون بحملها قبل دخول مباراة مباراة فيوتشر المقبلة.

وأوضح المصدر، أن لاعبي الزمالك يبحثون رفع الروح المعنوية للاعب، وإرسال رسالة دعم له أمام الجميع من أجل اكتمال شفائه والعودة سريعا للملاعب مرة أخرى.

جدير بالذكر أن أحمد رفعت لعب لصفوف فريق الزمالك قبل ثلاث سنوات ورحل للانضمام لفريق المصري في ذلك الوقت .