وزير الرياضة: تدخلنا كان حاسماً بين محمد صلاح وحسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن كواليس تدخله لإنهاء أزمة مدرب منتخب مصر حسام حسن ونجم ليفربول والمنتخب الوطني محمد صلاح.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات عبر "إذاعة أون تايم": "الفترة الأخيرة شهدت انتشار الكثير من الآراء عبر وسائل الإعلام، بشأن ما يتعلق بموضوع حسام حسن المدير الفني للمنتخب ومحمد صلاح، وتدخلنا حتى لا نترك الأمور تتحول إلى أزمة وفجوة بين الجهاز الفني واللاعب".

وأضاف: "حسام حسن لم يكن لديه أي مانع بأن يكمل محمد صلاح رحلة علاجه بشكل كامل في إنجلترا، خاصة، وأن المنتخب في معسكر تجريبي، وتدخلنا في هذا الأمر كان حاسماً بين جميع الأطراف لإنهاء هذه الأمر".

وتابع: "محمد صلاح أخبرني بأنه لن يستطيع التواجد خلال هذه الفترة مع المنتخب، بسبب معاناته من ارتشاح دموي مكان الإصابة التي كان يعاني منها، مشيراً إلى أن عودته ستكون تدريجية خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "ما قمنا به في استاد العاصمة الإدارية، هو مجرد افتتاح تجريبي، لكي نرى شكل الاستاد ونحدد النواقص التي يحتاجها الملعب، ولن يتم استقبال مباريات الأندية على هذا الملعب في الفترة الحالية".

واختتم: "ستاد مصر سيكون متاحاً لجميع الأندية التي ترغب في خوض مبارياتها عليه مثل ستاد القاهرة، ولكن ليس في الفترة الحالية".

ويذكر أن محمد صلاح، كان قد غاب عن المعسكر الأول لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، لاستكمال مرحلة تأهيله من الإصابة، التي لحقت به في وقت سابق.