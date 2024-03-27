شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 / 3 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 / 3 / 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يُجرى مرانه الأول فى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا.

الأهلي يُجرى مرانه الأول فى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين مساء اليوم بمقر إقامة بعثة الفريق في تنزانيا.

محمد عبد المنعم للجماهير المصرية: نوعدكم أن القادم أفضل

وجه محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني رسالة إلى الجماهير المصرية عقب حصد وصافة كأس عاصمة مصر، عقب الخسارة أمام كرواتيا في المباراة النهائية بنتيجة 4-2، خلال اللقاء الذي أقيم أمس على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جوميز يقرر تصعيد خليفة أحمد فتوح للتدريب مع الفريق الأول للزمالك

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على تصعيد الناشئ حسن أبو المعاطى مواليد 2005 ولاعب منتخب الشباب للتدريب مع الفريق للتغلب على العجز والنقص العددى التى تعانى منه الجبهة اليسرى.

وسام أبو على: فخور ويشرفني أن أكون قادرًا على تمثيل فلسطين

علق الفلسطينى وسام أبو على مهاجم النادى الأهلى، على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أحقيته في تمثيل منتخب فلسطين خلال الفترة المقبلة.

تريزيجيه بعد بطولة كأس عاصمة مصر: شكراً لجمهورنا المصري العظيم.. صور

وجه محمود حسن تريزيجيه صانع ألعاب المنتخب الوطني رسالة إلى الجماهير المصرية عقب حصد وصافة كأس عاصمة مصر، عقب الخسارة أمام كرواتيا في المباراة النهائية بنتيجة 4-2، خلال اللقاء الذي أقيم أمس على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جوميز يدرس تقارير فيوتشر قبل ربع نهائي الكونفدرالية

يدرس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك التقارير الخاصة بفريق مودرن فيوتشر، قبل المباراتين المرتقبتين في ربع نهائي الكونفدرالية، والمقرر لها أيام 31 مارس و 7 أبريل.

بيراميدز يعلن تجديد عقد كريم حافظ رسميا

استمرارا لسياسة إدارة نادي بيراميدز في الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية لفريق الكرة الأول، أعلن النادي عن تجديد تعاقده بشكل رسمي مع كريم حافظ الظهير الأيسر.