4 مستجدات في الزمالك قبل مواجهة فيوتشر في الكونفدرالية

شهد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك 4 مستجدات، قبل مباراة فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر له يوم الأحد المقبل.

وسيواجه فريق الزمالك نظيره فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل.

وقام البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للأبيض بعقد جلسة مع لاعبيه قبل خوض مباراة فيوتشر المرتقبة، حيث أكد خلالها على ضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة خلال الفترة المقبلة.

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وشدد جوميز على أن اللقاء المقبل سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف المطلوب في ظل سعي الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم، انتظام الثنائي الجناح مصطفى شلبي، ومحمد عواد حارس المرمى في المران الجماعي، عقب العودة من المشاركة مع منتخب مصر الأول في بطولة كأس عاصمة مصر الأخيرة.

كما تواجد الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي في التدريبات الجماعية، عقب العودة من المشاركة مع منتخب تونس في كأس عاصمة مصر.

ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوميز برنامجًا تأهيليًا خاصًا للثنائي حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة، عقب عودتهما من السعودية بعد المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة.