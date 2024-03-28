شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يهزم الإنتاج الحربى 2-1 استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني فوزا على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري. سجل ثنائية الطلائع عمر السعيد أحدهم من ركلة جزاء.

واتفق الجهاز الفني لنادى طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على خوض 4 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري افتتحها بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد الاثنين الماضى سجلهم أحمد الشيخ وإسلام محارب ثم فاز على منية سمنود بهدفين مقابل هدف سجلهم عمر السعيد ويسري وحيد.

واستكمل الطلائع ودياته أمس بالفوز علي الداخلية بثنائية واختتم ودياته بالفوز علي الإنتاج الحربى اليوم الأربعاء.

ويستعد الطلائع لمواجهة بيراميدز في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 2 أبريل المقبل على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

يستعيد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى موسى دياورا وحميد ماو لاعبا الفريق في مباراة بيراميدز القادمة بالدوري.

وغاب الثنائى عن مباراة الداخلية التي انتهت بالتعادل السلبى بسبب الإيقاف حيث حصل كل منهما على الإنذار الثالث في مباراة فاركو.

وتسلم عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، تقريرا فنيا عن فريق بيراميدز من جهازه المعاون، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السماوى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري.

ويحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفا.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق وأخيراً تعادل سلبياً مع الداخلية.