رونالدو وتاليسكا يتصدران المعدلات التهديفية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر الثنائي رونالدو وتاليسكا نجوم دوري روشن السعودي هذا الموسم، في إحصائية مميزة تتعلق بتسجيل الأهداف خلال بطولة الموسم الحالي، بعد مرور 24 جولة حتى الآن من الدوري.

وذكرت رابطة دوري روشن أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لديه معدل تسجيل بلغ هدفا كل 85.87 دقيقة، ويأتي خلفه زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا، والذي أحرز 16 هدفا في الدوري السعودي هذا الموسم، بمعدل هدف كل 89.81 دقيقة.

وأشارت الرابطة إلى أن هذا الإنجاز جعل رونالدو وتاليسكا اللاعبين الوحيدين اللذين يصلان للشباك خلال وقت زمني يقل عن 90 دقيقة، بين اللاعبين الذين سجلوا 3 أهداف على الأقل.

ولا يقتصر التألق على هذا الثنائي فقط، إذ يبرز أيضا خمسة لاعبين آخرين في قائمة هدافي الدوري الذين استطاعوا تسجيل الأهداف بمعدلات أقل من 90 دقيقة لكل هدف، لكن برصيد تهديفي يقل عن 3 أهداف في الدوري.

ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين صالح الشهري، مهاجم نادي الهلال، الذي أظهر فعالية تهديفية عالية بتسجيله هدفين بمعدل هدف كل 67.5 دقيقة.

وتضم القائمة أيضا أحمد فقيهي لاعب التعاون، الذي سجل هدفا واحدا في 17 دقيقة فقط من اللعب.

ونجح رونالدو في تسجيل 23 هدفا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليتصدر قائمة ترتيب الهدافين.