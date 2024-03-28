شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة المصارعة.. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم"، مقولة دائما ما تنطبق على ممارسى الرياضة وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد .

فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية، ورياضة اليوم التى سنعدد فوائدها، هى المصارعة والتى تمارس بشكل كبير و تمتلك مصر عدد من نجومها أبرزهم كرم جابر .

تُعد المُصارعة من أقدم الأنشطة الرياضية على مر العصور، وتتميز بخصائصها القِتالية المتنوعة، وتُعرف بأنها وسيلة للدفاع عن النفس سواء من الأعداء، أو الحيوانات المُفترسة، وشاع انتشارها لدى الحضارات القديمة، ومنها: البابلية، والمصرية، وما زالت حتى هذا اليوم، كما وانتشرت خلال فترة القرون الوسطى في مجموعة من الدول الأوروبية مثل: اليونان، وفرنسا، وإنجلترا.

ومن اهم فوائد لعبة المصارعة ..

1- ضبط النفس

2- السيطرة على رد الفعل

3- تعزيز صحة القلب و الأوعية الدموية .

4- تنمية المهارات الإجتماعية و مهارة الإتصال .

5- تنمية الشجاعة .

6- حسن التصرف و سرعة البديهة .

7- التعود على النظام .