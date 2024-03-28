شكرا لقرائتكم خبر عن سبب تراجع العشرى عن خوض الاتحاد السكندرى مباريات ودية خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري التراجع عن خوض مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري لظروف أجندة شهر مارس الجاري، خشية من تعرض اللاعبين للإصابات وافتقادهم في المباريات القادمة.

وكان الاتحاد السكندري قد اتفق على خوض 4 مباريات ودية مع فرق سبورتنج وسمة وفاركو وبروكسي، ولكن تم التراجع عن لعب هذه المباريات خشية من تعرض لاعبيه للإصابة.

ويستعد فريق الاتحاد السكندري لمباراته أمام المصري يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.

وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على عقد جلسة مع لاعبي زعيم الثغر على هامش التحضير لمباراته أمام المصري يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.

كما حرص مصيلحي على تحفيز لاعبي الاتحاد من أجل تحقيق الفوز على المصري واستعادة الأداء الجيد، وطالب اللاعبين بضرورة الفوز للحفاظ على التواجد في المربع الذهبي لأن المصري من أقوى المنافسين للمصري على المراكز المؤهلة للعب في البطولات الإفريقية هذا الموسم، بخلاف أن الفارق مع باقي الفرق قريبا، وهناك فرقا يتأجل لها مباريات وسيحدث تغييرا في جدول الدوري بعد لعب المؤجلات.

وحث مصيلحي لاعبي زعيم الثغر على ضرورة استعادة الأداء الجيد لأن الأداء لم يكن مرضيا في الفترة الماضية ولكن النتائج كانت جيدة للفريق ، وأكد أن ترتيب الدوري في الوقت الحالي خادع في ظل الفارق البسيط بين جميع الفرق، لذا يرغب في حصد الفوز على المصري لأنها ستقوي من حظوظ فريقه في التواجد بالمربع الذهبي والمشاركة في البطولات الإفريقية في الموسم المقبل.

ويلعب الاتحاد مع المصري مساء الاثنين المقبل على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري.