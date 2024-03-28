القناة الناقلة لمباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يستغل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز فترة التوقف الدولي فى الاستعداد جيدا لمباريات ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلتقى الفريق مع مودرن فيوتشر يومى 31 مارس و 7 أبريل بمباراتى الذهاب والعودة.

ويسعى عدد من لاعبى الزمالك لتقديم أوراق اعتمادهم مع الفريق بعد فترة التوقف، وتثبيت أقدامهم فى تشكيل الفريق مع الخواجة البرتغالى.



موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالكونفدراليةيستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في التاسعة مساء الاحد الموافق 31 مارس الجاري في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية. موعد مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر

تقام مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر في 7 أبريل المقبل وسيكون الفارس الأبيض هو صاحب الملعب.

مواجهات الزمالك ومودرن فيوتشر

التقى الزمالك مع مودرن فيوتشر فى 5 مباريات سابقة، حقق الفارس الأبيض فيها الفوز، فاز فى اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز فى اللقاء الثانى بهدف دون رد، وفاز فى اللقاء الثالث بهدفين مقابل هدف، وفاز الزمالك فى اللقاء الرابع بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفى اللقاء الأخير فاز الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

وتصدر نادي الزمالك مجموعته بعد منافسه مع فريق أبو سليم الليبي الذي يأتي في المركز الثاني ليحسم الأبيض صدارة المجموعة الثانية لصالحه.

مشوار فيوتشر في الكونفدرالية

حل فريق فيوتشر في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في لقاء.

أما عن مشوار فيوتشر في البطولة فقد فاز على الهلال الليبي بخماسية نظيفة، كما تعادل مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادل فيوتشر مع اتحاد العاصمة الجزائري 0-0، كما خسر مودرن فيوتشر من اتحاد العاصمة بنتيجة 1-0، وفاز فيوتشر بنتيجة 2-1 على الهلال الليبي، وفاز فيوتشر بنتيجة 1-0 سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.