شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريراً عن الغاني ريندورف لتحديد مصيره مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مارسيل كولر تقريراً من قطاع الناشئين عن المدافع الغاني الشاب ريندورف أدوم سارباه الذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة رفقة مواطنه صامويل أوبونج لمدة 4 مواسم ونصف لكن الأخير تمت إعارته لنادي "وي" حتى نهاية الموسم الجاري .

ويرغب المدرب السويسري الوقوف على مستوى المدافع الغاني الذي مازال يبحث طريق إثبات الذات في الأهلي سواء ضمن قطاع الناشئين أو مع الفريق الإول.

وقال مصدر في الأهلي ، أن المدافع الغاني الشاب الذي يشارك مع فريق 2006 بالأهلي تواجد الفترة الماضية في تدريبات الفريق الأول مع 4 لاعبين أخرين من قطاع الناشئين بسبب الغيابات الكثيرة في تدريبات الفريق للإصابة أو للتواجد مع المنتخبات الوطنية في مباريات الأجندة الدولية.

وشدد المصدر أن المدافع الغاني لم يلفت نظر كولر حتى الأن ولم يظهر بالشكل المنتظر لذا طلب المدرب السويسري من قطاع الناشئين تقديم تقرير عن هذا اللاعب حيث تتجه النية لإعارته في الموسم المقبل حال عدم ظهوره بشكل جيد.

