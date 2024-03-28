شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يبحث عن وديات خارج القارة السمراء قبل تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة المدير الفني وائل رياض، البحث عن وديات جديدة بعد بطولة الجزائر الودية، استعدادًا للارتباطات الرسمية التي تنتظر الفراعنة الصغار خلال الفترة المقبلة.

وينتظر جهاز منتخب الشباب تأكيدات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن موعد انطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب 2025، والتي ستكون أول ارتباط رسمي لمنتخب الشباب الحالي.



وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم تأكيدات من كاف بموعد انطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب، والتي تقرر أن تبدأ منافساتها في شهر أكتوبر المقبل، علمًا أن بطولة أمم إفريقيا هي مؤهلة بدورها إلى بطولة كأس العالم للشباب.



ويحدد كاف خلال الفترة المقبلة موعد القرعة الخاصة بالتصفيات ونظامها، وتحديد ما إذا كانت ستقام بنظام المناطق مثل منطقة شمال إفريقيا ومنطقة وسط إفريقيا، بحيث تخوض منتخبات كل منطقة بالقارة الإفريقية تصفيات فيما بينها ليتأهل عن تلك المنطقة أكثر من منتخب إلى النهائيات الإفريقية، أم ستقام التصفيات وفق قرعة مفتوحة وغير موجهة من الناحية الجغرافية.



وخاض منتخب الشباب عدة معسكرات منذ تشكيله، كما أقام الجهاز الفني معسكرًا في الفترة الماضية للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية، وذلك بهدف اختيار العناصر الأفضل من بينهم للتواجد ضمن قوام منتخب الشباب خلال الفترة المقبلة تحضيرًا للمنافسات الرسمية والتي ستبدأ بتصفيات بطولة إفريقيا.