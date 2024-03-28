شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقام اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة للاتفاق على عدة أمور تنظيمية خاصة باللقاء المرتقب الذي يتطلع فيه الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمة الفريق في مباراة العودة المقرر لها العاشرة من مساء يوم 5 أبريل المقبل بإستاد القاهرة والتي حصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع لها.

وشهدت قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا تواجد كلا من، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي وكريم الدبيس وعلي معلول وكريم فؤاد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست ومحمود كهربا.

بينما شهدت القائمة غياب كلا من، محمد الشناوي واليو ديانج وياسر ابراهيم وإمام عاشور ووسام أبو علي وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد.