شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى الكونفدرالية والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، الاستعداد لمواجهة مودرن فيوتشر الأحد المقبل، في إطار ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالكونفدرالية

يلتقى الزمالك في التاسعة مساء الأحد المقبل، مع فريق مودرن فيوتشر في إطار ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية، بينما تقام مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر في 7 أبريل المقبل وسيكون الفارس الأبيض هو صاحب الملعب.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك ومودرن فيوتشر

تذاع جميع مباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

مواجهات الزمالك ومودرن فيوتشر

التقى الزمالك مع مودرن فيوتشر فى 5 مباريات سابقة، حقق الفارس الأبيض فيها الفوز، فاز فى اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز فى اللقاء الثانى بهدف دون رد، وفاز فى اللقاء الثالث بهدفين مقابل هدف، وفاز الزمالك فى اللقاء الرابع بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفى اللقاء الأخير فاز الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

وتصدر نادي الزمالك مجموعته بعد منافسه مع فريق أبو سليم الليبي الذي يأتي في المركز الثاني ليحسم الأبيض صدارة المجموعة الثانية لصالحه.

مشوار فيوتشر في الكونفدرالية

حل فريق فيوتشر في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في لقاء.

أما عن مشوار فيوتشر في البطولة فقد فاز على الهلال الليبي بخماسية نظيفة، كما تعادل مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادل فيوتشر مع اتحاد العاصمة الجزائري 0-0، كما خسر مودرن فيوتشر من اتحاد العاصمة بنتيجة 1-0، وفاز فيوتشر بنتيجة 2-1 على الهلال الليبي، وفاز فيوتشر بنتيجة 1-0 سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي.