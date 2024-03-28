شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعداداته اليوم لمواجهة سيمبا في تنزانيا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريبه الأخير مساء اليوم ،الخميس، على ملعب مباراة سيمبا التنزاني استعداداً للمباراة التي ستجمع الفريقين في الثامنة من مساء غداً ، الجمعة ، بتوقيت القاهرة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الثاني اليوم في تنزانيا بعدما خاض أول مران أمس ، ويعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة أخيرة على هامش مران اليوم من أجل الحديث عن عدة أمور خاصة بمباراة الغد وشرح واجبات المنافس التنزاني القوي الذي يُجيد اللعب وسط جماهيره،.

كما يبحث المدرب السويسري التشكيل الأنسب لخوض مباراة الغد خاصة في ظل لعنة الغيابات التي تضرب الأحمر حالياً وحرمته من عدة لاعبين مؤثرين أخرهم ، امام عاشور الذي أجرى مؤخراً جراحة في الكتف كما تم استباد كريم نيدفيد للإصابة في الركبة خلال مران الأثنين الماضي ، ومعه وسام أبو علي لعدم اكتمال شفاؤه بجانب باقي المُصابين ، وهم محمد الشناوي وياسر إبراهيم وديانج ، وخرج من رحلة الأهلي في تنزانيا كذلك محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الأفريقي.

وشهدت قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا تواجد كلا من، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي وكريم الدبيس وعلي معلول وكريم فؤاد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست ومحمود كهربا.

بينما شهدت القائمة غياب كلا من، محمد الشناوي واليو ديانج وياسر ابراهيم وإمام عاشور ووسام أبو علي وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد.