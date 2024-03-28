شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب فى الإسماعيلى لإعادة رباعى الدراويش للتدريبات الجماعية والمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو نادى الإسماعيلى من إيهاب جلال المدير الفني للدراويش، بإعادة رباعى الفريق للتدريبات الجماعية والاستعانة بهم في المباريات المقبلة فى دورى nile وكأس مصر.

ويسعى مسئولو الإسماعيلى للاستفادة من خدمات الرباعى باسم مرسى وكريم عرفات ومحمد هاشم وأحمد محسن فيما تبقى من الموسم الحالي نظرا للنقص الحاد في مراكزهم والإصابات التي يعانى منها الفريق.

ويمتلك الإسماعيلى مهاجمين فقط وهما الناشئ زياد فرج والفلسطيني خالد النبريص العائد بعد تسوية أزمة المستحقات واستكمال الموسم، فالفريق في حاجة لخدمات باسم مرسى كلاعب لديه باع طويل في الدورى، وأيضا في حاجة لخدمات محمد هاشم الذى رفض تمديد عقده ووقع للمصرى في الدفاع، وكريم عرفات المعار من فيوتشر في الظهير الأيمن، وأخيرا أحمد محسن في الظهير الأيسر.

وعقد مسئولو الإسماعيلى جلسة مع على أبو جريشة رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان، وطالبوه بالتحدث مع إيهاب جلال للسماح للاعبين لسد العجز الواضح في مراكزهم المختلفة.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب دورى nile برصيد 14 نقطة، من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبل 17 هدفا.