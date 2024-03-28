شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد القندوسى ينتظم اليوم في تدريبات سيراميكا بعد انتهاء مهمته مع الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط سيراميكا، في تدريبات الفريق اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة فريق زد، المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دورى nile لكرة القدم.

وانضم أحمد القندوسى لمنتخب الجزائرى خلال التوقف الدولى في مارس الجارى، ليعود لمنتخب محاربى الصحراء من جديد بعدما قدم مستويات مميزة مع فريق سيراميكا منذ استعارته من الأهلى.

بينما انتظم محمد شكرى ظهير أيسر الفريق فى تدريبات الفريق مساء الأربعاء، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر، ليظهر لأول مرة فى تاريخه بقميص الفراعنة خلال مباراة نيوزيلندا، ولم يشارك أمام كرواتيا فى بطولة كأس عاصمة مصر.

وعلى جانب آخر، استعان أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، بالمصرى البورسعيدى لدراسة نقاط القوة والضعف في فريق زد، قبل المواجهة المرتقبة الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دورى nile لكرة القدم.

ويعكف أيمن الرمادى على مشاهدة مباراة المصرى وزد التي انتهت بالتعادل 2/2 من أجل دراسة كل صغيرة وكبيرة في فريق زد لوضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول الدورى.

يحتل فريق سيراميكا المركز الثامن في ترتيب دورى nile برصيد 21 نقطة من 14 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبل 16 هدفا.