الامارات | الفهيم يخوض تحدي جائزة فيتنام للزوارق السريعة غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الانظار يوم غد إلى مقاطعة كوي نون بينه دينه الفيتنامية، والتي تحتضن منافسات جائزة فيتنام الكبرى للزوارق السريعة (فورمولا 1) الجولة الثانية من بطولة العالم 2024، وتشهد مشاركة نخبة الفرق العالمية بينها فرق فيكتوري وأبوظبي والشارقة.

ويأمل ثنائي فريق فيكتوري، احمد الفهيم قائد «الزورق 3» والسويدي أريك ستارك قائد «الزورق 4» تسجيل بدية ناجحة خلال سباق أفضل زمن اليوم، خاصة إريك ستارك الذي يحتل وصافة الترتيب العام بـ 15 نقطة، خلف المتصدر، وحامل اللقب جوناس اندرسون قائد زورق فيتنام 1 وله 20 نقطة.

في المقابل، يعود مجددا إلى ساحة التنافس أحمد الفهيم بعد غيابه عن الجولة الاولى التي استضافتها بحيرة توبا الاندونيسية حيث يتطلع لمشوار ناجح في موسمه الثاني في البطولة العالمية بعدما إكتسب الخبرات المطلوبة خلال الموسم الماضي.