شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملعب مران الأهلى الأخير قبل مباراة سيمبا فى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته فى الثامنة من مساء اليوم الخميس على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام في تنزانيا بحضور الربع الساعة الأولى من فعاليات المران، وفقًا للقواعد المنظمة لدوري الأبطال.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الساعة الثامنة من مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، بملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الثاني اليوم في تنزانيا بعدما خاض أول مران أمس، ويعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة أخيرة على هامش مران اليوم للحديث عن عدة أمور خاصة بمباراة الغد وشرح واجبات المنافس التنزاني القوي الذي يُجيد اللعب وسط جماهيره.

كما يبحث المدرب السويسري التشكيل الأنسب لخوض مباراة الغد خاصة في ظل لعنة الغيابات التي تضرب الأحمر حالياً وحرمته من عدة لاعبين مؤثرين أخرهم ، امام عاشور الذي أجرى مؤخراً جراحة في الكتف كما تم استباد كريم نيدفيد للإصابة في الركبة خلال مران الأثنين الماضي ، ومعه وسام أبو علي لعدم اكتمال شفاؤه بجانب باقي المُصابين ، وهم محمد الشناوي وياسر إبراهيم وديانج ، وخرج من رحلة الأهلي في تنزانيا كذلك محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الأفريقي.

وشهدت قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا تواجد كل من مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي وكريم الدبيس وعلي معلول وكريم فؤاد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست ومحمود كهربا.

بينما شهدت القائمة غياب كل من محمد الشناوي واليو ديانج وياسر ابراهيم وإمام عاشور ووسام أبو علي وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد.