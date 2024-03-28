شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرصد مكافآت خاصة حال التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على رصد مكافأت خاصة للاعبى الفريق حال الفوز على مودرن فيوتشر في مباراتى ذهاب واياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لهما يوما 31 مارس و7 أبريل.

ويأتى رصد المكافأة لتحفيز اللاعبين لبذل أقصى جهد خلال المباراتين، خاصة وان الفوز يعد اقتراب خطوة نحو اللقب الافريقى، لاسعاد الجماهير البيضاء

كما بدأ مسئولو نادى الزمالك، التجهيز لصرف دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل مواجهة مودرن فيوتشر فى ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 31 مارس الجاري .

ويرغب مسئولو الزمالك فى تحفيز اللاعبين قبل المواجهتين المقبلتين فى الكونفدرالية ويرغب مجلس الزمالك فى زيادة التركيز، لدى اللاعبين وضمان بطاقة العبور إلى الدور المقبل، من أجل زيادة التركيز، وضمان بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

يلتقى الزمالك في التاسعة مساء الأحد المقبل، مع فريق مودرن فيوتشر في إطار ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية، بينما تقام مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر في 7 أبريل المقبل وسيكون الفارس الأبيض هو صاحب الملعب