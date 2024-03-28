شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: هدفنا نتيجة إيجابية أمام سيمبا قبل موقعة العودة.. وأثق فى كل اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على استعدادا فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستقام على ملعب بنجامين مكابا.

قال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "نتمنى أن نقدم كل ما لدينا في مباراة الغد، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة العودة بالقاهرة، نخوض المباراة في ظل ظروف الطقس الصعبة، وارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة في تنزانيا.. ورغم هذا لابد أن نقدم أفضل ما لدينا في الملعب".

أردف: "سيمبا من الفرق القوية ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين وسبق أن واجهناه مرتين من قبل في بطولة الدوري الإفريقي".

وعن الغيابات التي ضربت صفوف الأهلي قبل موقعة سيمبا، أكد: "هناك غيابات مؤثرة، ولكن لدينا ثقة في كل عناصر الفريق لتعويض الغيابات والإصابات، وجميع لاعبي الأهلي على نفس المستوى ويستطيعون تقديم المطلوب وتحقيق نتيجة إيجابية".