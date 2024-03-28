شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى: برنامج غذائى لتفادى الرطوبة والإجهاد والصيام قبل لقاء سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إن لاعبي الفريق يخضعون لبرنامج غذائي خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة؛ لتفادي ارتفاع الرطوبة في تنزانيا قبل مواجهة سيمبا المرتقبة.

وأشار جاب الله إلى أن هناك برنامجا غذائيا محددا تم وضعه للاعبي الفريق، قبل الوصول إلى تنزانيا، بالتنسيق مع الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية والشيف المرافق للبعثة.

وأوضح جاب الله أهمية حصول اللاعبين على السوائل اللازمة والمكملات الغذائية؛ لتفادي الإجهاد والصيام وارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة في تنزانيا.

وأكد جاب الله أهمية تفادي العناصر المؤثرة على اللاعبين؛ للخروج بأفضل حالة طبية وبدنية للاعبين خلال المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة من مساء غد الجمعة، (بتوقيت القاهرة)، بملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.