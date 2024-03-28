الامارات | بنزيمة يعود للعب مع الاتحاد السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد صفوف فريق الاتحاد السعودي عودة الفرنسي كريم بنزيمة للمشاركة في المباريات بعد غياب طويل خلال الفترة السابقة. وسيكون بنزيمة حاضرا في لقاء الاتحاد أمام الفيحاء في الدوري السعودي غدا. وكان بنزيمة غاب عن الاتحاد في خمس مباريات، بما في ذلك في دوري أبطال آسيا، والتي تعرض فيها الاتحاد للإقصاء على يد الهلال السعودي.

ويحاول الاتحاد الرابع تقليص الفارق مع الأهلي الثالث لنقطة في حال فوزه وخسارة الأخير، طامعاً بمقعدٍ مؤهلٍ إلى دوري الأبطال. لكن الفريق سيفتقد لثلاثة لاعبين، هم سعد آل موسي وبامسعود وأحمد شراحيلي. بدوره، يسعى الفيحاء إلى إكمال سلسلة مبارياته من دون خسارة التي وصلت إلى أربع من بينها ثلاثة انتصارات.