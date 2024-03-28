شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم فى دورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف مباريات دورة المتحدة الرمضانية لليوم السابع على التوالي، بإقامة 5 مباريات في دور الـ16 حيث تنطلق المباريات في الثامنة مساءا ويسدل الستار عليها في الحادية عشرة مساء اليوم.

وستكون مباريات اليوم كالتالي..

8:00 | استادات × دي إم سي

8:45 | الحياة × أون E

9:30 | الوطن × الراديو 9090

10:15 | القاهرة الإخبارية × أون سبورت إف إم

11:00 | القناة الأولى × تذكرتي

دورة المتحدة الرمضانية

وتأهل فريق الخليج 365 لربع نهائي دورة المتحدة الرمضانية بفوزه على سيتي كلوب بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 2-2 مساء أمس فى أولى مباريات دور الـ16.

تقدم الخليج 365 بهدف إسلام مسعود وتعادل سيتي كلوب بهدف جلال شيكا وأضاف أحمد عصام الهدف الثاني لليوم السابع وتعادل جمال حمزة قبل صافرة النهاية.

وكان الخليج 365 قد حقق فوزه الأول في البطولة على حساب المتحدة للرياضة بنتيجة 2-0، وسجل ثنائية الفريق أحمد عصام وعمر أنور، بينما حقق سيتي كلوب فوزا عريضا في المباراة الأولى على إيجيبشان أوتدور بنتيجة 8-0.

وجاءت قائمة فريق الخليج 365 في البطولة كالتالي..

وليد ماهر - محمد رشاد - محمد عادل - أحمد عصام - إسلام مسعود - أيمن عادل - حازم عبد الصمد - عمر أنور - سعيد حامد - إسلام ناجي

بينما جاءت قائمة سيتى كلوب كالتالي..

سيد معوض - عبدالستار صبري - جمال حمزة - محمد صلاح - جلال شيكا - مصطفي بركات - ياسر احمد - يوسف حبيب - كريم سنوسي - محمد حسني.