شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات رمضان.. أيمن يونس يفطر على أَذَان أحد الأفلام قبل المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد شهر رمضان الكريم من الأشهر الزاخرة بالذكريات لكل الرياضيين سواء فى داخل مصر أو المحترفين فى الخارج، ومعظم هذه الذكريات تكون طريفة وعفوية خاصة مع صيام اللاعبين وما يعانون منه أثناء المعسكرات والمباريات، وفى هذا الشهر الكريم نستعرض بعض المواقف التى ارتبطت به مع اللاعبين.

أيمن يونس يخطئ أذان المغرب.

موقف طريف لأيمن يونس

كشف أيمن يونس، نجم مصر والزمالك السابق، موقفا طريفا حدث له خلال شهر رمضان، موقف ظل يضحك بسببه سنوات كلما يتذكره وسيظل فى ذاكرته دوما، وهو بعد وصوله إلى منزل أسرة زوجته، وفى ظل إرهاق الصيام دخل إحدى الغرف لينام وكان بجوار سريره منضدة عليها دورق خشاف تم إعداده للإفطار.

وقال نجم الزمالك السابق، أثناء تجهيز الأسرة للإفطار سمعت الأَذَان فأمسكت بالدورق وشربته، ولكن اكتشفت أن هذا الأذان كان فى أحد الأفلام".

ويمتلك أيمن يونس مسيرة كروية كبيرة داخل النادى سواء كلاعب أو عضو مجلس إدارة أو مسئول بفريق الكرة، حيث بدأ مشواره مع كرة القدم عام 1980، داخل القلعة البيضاء ولعب حتى عام 1994 وشارك خلال هذه الفترة فى الدورى السعودى لمدة 3 مواسم بأندية الرائد والوحدة.

كما يمتلك أيمن يونس أرقاما خاصة فى مسيرته كلاعب حيث يعد الوحيد الذى شارك رسميا فى 11 مركزا داخل المستطيل الأخضر فى مباريات مختلفة سواء مع المنتخب الوطنى أو الزمالك، رغم مشاركته بشكل أساسى فى مركز وسط الملعب لكنه شغل كل المراكز داخل الملعب بما فيها حراسة المرمى فى واقعة شهيرة عندما شارك كحارس أمام الترسانة فى مباراة الدوري موسم 1988 لمدة 40 دقيقة كاملة من المباراة بعد إصابة الحارس الأساسي، كما ويعتبر صاحب أحد أسرع الأهداف في تاريخ الدوري المصري بعدما أحرزه في الثانية 12 من عمر مباراة الزمالك أمام نادي السويس.