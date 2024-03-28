شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 28 /3 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 3 / 2024 العديد من الاخبار الرياضية منها ، كولر يبحث عن نتيجة إيجابية أمام سيمبا ، و الزمالك يسابق الزمن لتسوية مستحقات بوطيب وياتشيكو وديا.

كولر: هدفنا نتيجة إيجابية أمام سيمبا قبل موقعة العودة.. وأثق فى كل اللاعبين

علق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على استعدادا فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستقام على ملعب بنجامين مكابا.

الزمالك يسابق الزمن لتسوية مستحقات بوطيب وياتشيكو وديا

واصل مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم واتصالاتهم مع كلا من خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، و جيمى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق، للوصول الى حل ودى فى أزمة المستحقات المتأخرة على النادى لديهما، وذلك تجنبا لإيقاف القيد مرة آخرى

الزمالك يرصد مكافآت خاصة حال التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية

استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على رصد مكافأت خاصة للاعبى الفريق حال الفوز على مودرن فيوتشر في مباراتى ذهاب واياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لهما يوما 31 مارس و7 أبريل.



جوميز يجدد الثقة فى محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك أمام فيوتشر

جدد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الثقة في محمد عواد بعد عودته من صفوف المنتخب الوطنى،من أجل رفع حالته المعنوية بسبب عدم مشاركته في بطولة كأس عاصمة مصر والتي توج المنتخب الكرواتى بطلاً لها.

حمزة علاء: سعيد بثقة جماهير الأهلى.. وكولر طالبنا باتخاذ جماهير الخصم والظروف حافز لنا

أكد حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية وصعوبة لقاء سيمبا التنزاني المحدد له مساء غد الجمعة في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلى يطالب اتحاد الكرة بتعويض عن إصابة إمام عاشور

طالب النادي الأهلي من اتحاد الكرة تعويضه ماليًا عن إصابة إمام عاشور لاعب القلعة الحمراء في معسكر المنتخب الأخير وإجراء جراحة في الكتف.



جوميز يحسم مصير زيزو من مباراة فيوتشر بالكونفدرالية بعد تعافيه من الإصابة

يحسم الجهاز الفني للفريق الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، مصير أحمد مصطفى "زيزو" من المشاركة أساسياً فى مواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية، المقرر لها يوم 31 مارس.