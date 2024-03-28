شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبى الأهلى بالفيديو قبل المران الأخير استعدادا لمباراة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة فيديو للاعبين عقب الانتهاء من تناول وجبة الإفطار مساء اليوم.

ويحاضر كولر اللاعبين قبل خوض المران الرئيسي، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية قبل مواجهة سيمبا التنزاني.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة من مساء غد الجمعة (بتوقيت القاهرة) بملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن سيمبا التنزاني من الفرق القوية في إفريقيا، وأن الأهلي سبق أن واجهه مؤخرا في الدوري الإفريقي، والجهاز الفني يعلم إمكاناته جيدا؛ ولهذا ستكون مباراة الغد صعبة للغاية.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «الأهلي يخوض مباراة الغد في ظل ظروف الطقس الصعبة، وارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة في تنزانيا.. ورغم هذا لابد أن نقدم أفضل ما لدينا دائما في الملعب».

واستكمل كولر: «الأهلي هو حامل لقب البطولة، ونحن استعدينا جيدا لهذا اللقاء؛ لذلك يجب أن نودي بأفضل شكل وتركيز كبير، ولا نفكر في أي أمر آخر، أو أي صعوبات قد تؤثر علينا».

وردًا على سؤال حول رأيه في تصنيف فريق سيمبا قال كولر: «سيمبا من الفرق القوية، ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين وسبق أن واجهناه مرتين من قبل في بطولة الدوري الإفريقي، وانتهت المواجهتان بالتعادل، وهو ما يؤكد أن فريق سيمبا يقدم مستوى متقاربا من الأهلي.

وعن الغيابات في الأهلي قال كولر: «هناك غيابات مؤثرة، ولكن لدي ثقة في كل عناصر الفريق لتعويض الغيابات والإصابات، وجميع لاعبي الأهلي على نفس المستوى ويستطيعون تقديم المطلوب وتحقيق نتيجة إيجابية».

وأضاف كولر بأن مباراة دور الثمانية من شوطين، ونتمنى أن نقدم كل ما لدينا في مباراة الغد، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة العودة بالقاهرة.