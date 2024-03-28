يويفا يعلن عن زيادات ضخمة في جوائز دوري أبطال أوروبا  

أعلن الاتحاد الأوروبي عن جوائز ضخمة للأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إلى 36 ناديًا بدلًا من 32 في الوقت الحالي.

وحسب النظام الجديد للبطولة سيلعب كل نادي في الدوري الأول ثمان مباريات، بواقع أربع مباريات على ملعبه وأربعة خارحه.

اقرأ أيضًا: موقف كوندي من مباراة برشلونة وسان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وستتأهل الفرق الثمانية الأعلى في النقاط إلى دور الستة عشر، على أن تلعب الفرق من المركز التاسع وحتى الـ24 مواجهات مباشرة ليتأهل منهم ثمانية فرق ويكتمل عقد المتأهلين لدور ثمن النهائي.

ومن المقرر أن يحصل الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل على 25 مليون يورو، وذلك بزيادة 20% عن الوضع الحالي.

وسيحصل وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل على 18.5 مليون يورو، فيما سيحصل كل فريق يتأهل لنصف النهائي على 15 مليون يورو.

ويحصل الفريق الذي يتأهل لدور ربع النهائي على 12.5 مليون يورو، فيما يحصل الفريق الذي يصل إلى ثمن النهائي على 11 مليون يورو.