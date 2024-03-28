مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع مهاجم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن مانشستر يونايتد، يسعى لإبرام صفقة من صفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستهدف إدارة نادي مانشستر يونايتد، التعاقد مع مهاجم ريال مدريد خوسيلو، الذي يلعب للميرنجي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادما من إسبانيول.

وحسبما أفادت شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أرسل وفدا إلى مدريد لمتابعة بعض اللاعبين ومنهم خوسيلو.

وتسعى إدارة النادي الإنجليزي، لمعرفة وضع مهاجم ريال مدريد وسعره الحالي، حيث يعتبرونه بديلا للدنماركي راسموس هويلاند، لا سيما أنه لاعب مخضرم ويتمتع بلياقة بدنية جيدة، ويعرف الدوري الإنجليزي حيث لعب 4 مواسم مع ستوك سيتي ونيوكاسل يونايتد.

اقرأ أيضًا: نجم مانشستر يونايتد يغادر معسكر إنجلترا بعد الإصابة أمام البرازيل

وأشارت إلى أن أولوية خوسيلو هي البقاء في ريال مدريد، لأنه نادي طفولته الذي دعمه كثيرا، وصرح في أكثر من مناسبة أنه يتمنى انضمامه بشكل نهائي للمرينجي في الصيف.

ولم يحسم ريال مدريد موقفه النهائي بشأن ضم خوسيلو من إسبانيول، لكن هناك حالة من التفاؤل حول إتمام الصفقة، وسيتم اتخاذ القرار مع نهاية الموسم الجاري.