رقم سلبي لـ كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي

حقق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، رقمًا سلبيًا كأكثر لاعبي الدوري السعودي للمحترفين إضاعة للفرص المحققة.

ويتصدر قائد نادي النصر، رونالدو، جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، برصيد 23 هدف، متفوقا عن أقرب منافسيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فريق الهلال بـ20 هدف.

وبحسب موقع “سوفا سكور” للأرقام والإحصائيات، فإن كريستيانو، يتصدر قائمة أكثر اللاعبين إضاعة للفرص، في مسابقة “دوري روشن”، برصيد 20 فرصة، بين 136 تسديدة منها 23 هدف بمعدل تحويل 16.91 لأهداف.

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وعلى الجانب الأخر يعد المهاجم فراس البريكان، مهاجم أهلي جدة، الأكثر تحويلا للفرص لأهداف، بنسبة 44.44 خلال 12 مباراة بالدوري الموسم الجاري.

ويأتي في المركز الثاني مهاجم نادي ضمك، جورج كيفين نكودو، مقابل عدد مشاركاته بالدوري بنسبة 29.41.

ويأتي المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، هداف الاتحاد، في المركز الثالث بنسبة 29.31، علما أن ميتروفيتش يتفوقا أيضا على رونالدو بنسبة 20.2.

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو ساهم مع فريقه النصر في 41 هدف خلال 33 مباراة، حيث سجل 30 هدف بكل المسابقات وصنع 11 أخرى، ولكن البرتغالي لديه إحصائية لا يرغب أي مهاجم في تحقيقها.