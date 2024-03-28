شكرا لقرائتكم خبر عن مدفع الإفطار ..هدف عصام الحضري فى السوبر الأفريقى بتسديدة عابرة للقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهداف استثنائية يسجلها لاعبو كرة القدم، لا يمكن أن تتكرر بسهولة ونادرا ما تشهدها الملاعب المصرية، لذا تظل ماركة مسجلة باسم هؤلاء اللاعبين أصحاب البصمات الخاصة ، وتظل في الأذهان رغم مرور العديد من السنوات .

من الأهداف العالقة في أذهان المصريين وتحديدًا الأهلاوية هدف عصام الحضري حارس مرمى القلعة الحمراء في مرمى فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في مباراة السوبر الأفريقي 2002 فى اللقاء الذى انتهى 4/1 لصالح الفريق الأحمر، بالمباراة التى أقيمت باستاد القاهرة.

وكعادته فى كل المباريات التى يشارك فيها، ترك عصام الحضرى حارس الفريق الأحمر بصمته، فبعد أن سجل خالد بيبو وحسام غالى أول هدفين للأهلى، سجل السد العالى ثالث الأهداف فى شباك كايزر تشيفز الجنوب أفريقى ، وفى الدقيقة 65 كان الأهلي متقدم 2 / 1 وشاهد عصام الحضري ، حارس مرمي تشيفز متقدم أمام المرمى وسدد كرة قوية سكنت شباك حارس كايزر تشيفز.

أكد الحضرى وقتها في تصريحات له أن الهدف من توفيق الله ودعوات والديه أن تصطدم الكرة بالعارضة والحارس المنافس وتدخل المرمى، لأنها لو لم تلمس حارس المنافس لن تحسب وفقا لقوانين كرة القدم لأنها ركلة حرة غير مباشرة.