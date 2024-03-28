شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم أول نسخة من الرخصة التدريبية pro عقب عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وإشراف من علاء نبيل المدير الفنى للجبلاية وجمال محمد على مدير إدارة المدربين، أول نسخة من الرخصة التدريبية pro عقب عيد الفطر، بعد مخاطبة الاتحاد الأفريقى رسميا لبدء تنظيم هذه الدورات التدريبية فى مصر للمرة الأولى.

وقرر اتحاد الكرة المصرى برئاسة جمال علام، فى وقت سابق، إيقاف كل الدورات الخاصة التى ينظمها الاتحاد لمنح رخص التدريب بكل فئاتها A,B , C ,D، بفرمان من المدير الفنى لاتحاد الكرة علاء نبيل.

وجاء قرار علاء نبيل بإيقاف جميع الفعاليات الخاصة بمنح الرخص التدريبية، لحين إعادة دراستها وتنظيمها ووضع الأسس الصحيحة والشروط التى يجب توافرها فى المدربين الراغبين فى الحصول على الرخص التدريبية بما يتوافق مع الشروط التى حددها الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، حتى يكون لها مردود إيجابى على الكرة المصرية على كل المستويات.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت إقامة الكثير من الدورات التدريبية فى عدد من الفروع التابعة لاتحاد الكرة لمنح رخص التدريب C وD تحت إشراف جمال محمد على رئيس لجنة المدربين باتحاد الكرة.