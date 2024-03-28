شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح يتفق مع الإيطالي كومو للتواجد ضمن جهاز منتخب سيف المبارزة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح فى الاتفاق مع المدرب الإيطالي ساندرو كومو ليكون ضمن الجهاز الفني للمنتخب المصري الذي سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

انتهت الجلسة التي عقدت بين الاتحاد والمدرب الايطالى ساندرو كومو بالاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد لتدريب المنتخب الوطني.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار خطة الاتحاد المصري للسلاح للإعداد القوي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وبعد تأهل منتخبي سلاح سيف المبارزة رجال وسيدات .

يذكر أن ساندرو كومو يمتلك العديد من الخبرات والإنجازات على المستوى العالمى كبطل أوليمبي ، سوف يستفيد منها لاعبي المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة بالاضافة الى كونه مدرب عالمى عمل فترات طويلة بإيطاليا.

وتأهل من السلاح إلى أولمبياد باريس، 21 لاعب ولاعبة (12 لاعب بواقع 9 أساسيين و 3 احتياطيين، و 9 لاعبات بواقع 7 أساسيات و 2 احتياطات)، إلى أولمبياد باريس 2024.

وضمنت مصر تواجدها في الأولمبياد على صعيد الفرق والفردي للرجال والسيدات في سلاحي الشيش وسيف المبارزة (3 لاعبين أساسيين، ولاعب احتياطي) في كل سلاح بالإضافة إلى مشاركة فريق الرجال لسلاح السيف بالعدد الكامل (3 لاعبين أساسيين، ولاعب احتياطي)، بينما تشارك ندى حافظ فقط في منافسات الفردي لسلاح السيف سيدات.