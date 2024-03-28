بديل صلاح.. تطورات جديدة في مفاوضات ليفربول مع مرموش

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في مفاوضات نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، لضم مواطنه عمر مرموش نجم فرانكفورت الألماني.

وتلقى محمد صلاح خلال الفترة الماضية عدة عروضا من أندية الدوري السعودي، وسط أنباء عن رحيل الفرعون المصري عن الريدز.

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، قد رفض رحيل الفرعون المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى صفوف الاتحاد السعودي.

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ووفقًا لصحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أن ليفربول يرغب في التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت، ليحل بديلًا لـ محمد صلاح في الأنفيلد.

وكان مرموش شارك في خسارة منتخب مصر بطولة كأس العاصمة أمام نظيره منتخب كرواتيا، والتي أقيمت في القاهرة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، فيما غاب عن الفراعنة محمد صلاح نجم ليفربول.