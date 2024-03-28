نجم كروزيرو يرفض العودة إلى الهلال السعودي

رفض اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا، نجم الهلال السعودي، المعار إلى نادي كروزيرو البرازيلي، العودة مجددًا إلى الزعيم.

وكان نادي الهلال السعودي، أعلن في يوليو الماضي، إعارة لاعبه بيريرا إلى صفوف كروزيرو البرازيلي.

وحسبما أفادت صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن مسؤولي النادي البرازيلي، أكدوا أن اللاعب بيريرا يرغب في البقاء مع النادي في الموسم المقبل.

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وقال المسؤول الإعلامي لنادي كروزيو، برونو فاليرو، في تصريحات نقلتها “الرياضية”، إن اللاعب سعيد في كروزيرو ويريد الاستمرار، لكنه يعلم بأن لديه عقدًا مع الهلال، ولا بد من إنهاء الأمر مع النادي السعودي.

وأشار مسؤولو النادي البرازيلي إلى أنه لا يوجد مستجدات أو تطورات حتى الآن بشأن انتقال بيريرا لهم بشكل نهائي.

وكان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لـ الهلال، استبعد اللاعب البرازيلي من حساباته الفنية، ليوافق النادي على رحيله أيضًا في الصيف الماضي إلى كروزيرو البرازيلي معارا.